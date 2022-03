FOTO – E anche Viviano esalta Torreira: “Animale”

L'applauso social del portiere tifoso Viola

L'avventura in Turchia non impedisce al tifoso Viola Emiliano Viviano di seguire la sua Fiorentina. E anche il portierone è evidentemente rimasto estasiato dalla prestazione clamorosa di Lucas Torreira (per noi da 7 e mezzo) contro il Bologna. L'ex Palermo ha dedicato all'uruguagio una storia Instagram la cui didascalia lascia poco spazio all'interpretazione: "Animal", animale. Difficile non essere d'accordo con lui.