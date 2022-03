Commisso ringrazia tutti. Telefonate a Italiano, Torreira e Merlo

Giornata decisamente felice in casa Viola. Rocco Commisso ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra telefonando prima a Italiano per fargli i complimenti e dirgli che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Ha poi telefonato anche a...

Giornata decisamente felice in casa Viola. Rocco Commisso ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra telefonando prima a Italiano per fargli i complimenti e dirgli che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Ha poi telefonato anche a Lucas Torreira per complimentarsi con lui dicendogli che ha un grande carattere ed è uno dei leader di questa squadra. Il numero 1 Viola ha anche voluto telefonare a Merlo per ringraziarlo e per esprimere la vicinanza e la gratitudine della Fiorentina per tutte le Glorie Viola. Merlo ha, a sua volta, ringraziato il Presidente ed ha speso parole bellissime per il Viola Park