I grandi ex viola domenica in visita al Viola Park: guida De Sisti

Appuntamento per domenica prima del Bologna

La Nazione scrive che domenica è in programma prima della partita contro il Bologna una visita al cantiere del Viola Park per i grandi ex viola del passato: Orzan e Carpanesi, protagonisti del primo scudetto, De Sisti capitano del secondo che guiderà il gruppo, Batistuta che è in città in questi giorni. L'inaugurazione della nuova casa viola è sempre prevista entro l'anno.