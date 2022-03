Torreira: “Il mio agente ha incontrato ACF. Molto contento qua, ma devo valutare”

Il centrocampista viola rivela: "Ho sentito Cavani, segno sempre quando lo chiamo. Il gol? Non so come l'ho fatto, l'importante è vincere"

Redazione VN

È Lucas Torreira l'uomo copertina in casa viola. Il centrocampista della Fiorentina, protagonista assoluto della vittoria di ieri contro il Bologna (non solo per la rete decisiva), ha parlato del suo presente e del suo futuro nel corso di 100% Deporte, trasmissione in onda sulle frequenze della radio uruguaiana Sport890.

Queste le dichiarazioni di Torreira: "L'allenatore mi chiede di entrare di più in area di rigore avversaria. Non so come ho segnato ieri, ma la cosa più importante è che il gol sia servito a far vincere la mia squadra. Ogni volta che parlo con Cavani prima delle partite faccio gol. Dovrò scrivergli di più più (ride, ndr). Futuro? Il mio rappresentante ha incontrato i dirigenti del club la scorsa settimana. Sono molto contento alla Fiorentina , sento la fiducia. Oggi il mio cartellino è di proprietà dell'Arsenal e devo valutare molte cose, ma sono molto contento qui".