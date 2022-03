Torreira grande protagonista e nuovo idolo della Fiesole: “Picchia per noi, Lucas”

Il centrocampista uruguaiano è il vero trascinatore di questa Fiorentina

"Picchia per noi, Lucas Torreira". Grande protagonista di giornata è l'ex centrocampista della Samp, a Firenze in prestito dall'Arsenal ed osannato dalla Curva Fiesole a fine partita. Il suo riscatto dovrà essere una questione da affrontare molto presto, in un reparto che in vista della prossima stagione dovrà essere rinforzato, e non poco. Intanto, in campo, Torreira è sempre più fondamentale: ma non chiamatelo regista, come appellativo (e ruolo) è riduttivo. Il numero 18 gigliato è un vero todocampista, visto che lo vediamo lì nel mezzo, ma è anche il primo ad andare ad aiutare la coppia centrale difensiva e pure quello che ultimamente si sta inserendo di più in area tra i centrocampisti, arrivando alle spalle del centravanti. Come accaduto proprio oggi in occasione del gol decisivo. E non dimentichiamoci del palo colto nella ripresa da fuori.