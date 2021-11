Nastasic, stop di almeno due settimane. Il punto su infermeria e nazionali

Nastasic out, Kokorin ancora a parte. Prosegue il lavoro di Nico Gonzalez, ma Italiano deciderà all'ultimo minuto se impiegare l'argentino

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sull'infermeria della Fiorentina. Nella giornata di ieri è arrivato il tanto atteso report medico su Nastasic: la lesione di primo/secondo grado del muscolo soleo della gamba sinistra difficilmente permetterà al difensore - che ha già iniziato il percorso terapeutico - il ritorno in campo prima di inizio dicembre. Certe, dunque, le assenze per le gare contro Milan, Empoli e Sampdoria. Per Il Corriere Fiorentino Nastasic starà fuori per almeno un paio di settimane. Fermo per guai muscolari anche il giovane Lucchesi, difensore della Primavera viola che si era aggregato alla prima squadra per far fronte all'emergenza in difesa.