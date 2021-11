Italiano fa tredici: contro il Milan è costretto a ridisegnare la Fiorentina

Italiano è costretto a cambiare formazione per la tredicesima volta su tredici

Vincenzo Italiano è costretto a cambiare ancora, per la tredicesima volta su tredici giornate. E contro il Milan lo dovrà fare di necessità virtù. In difesa il tecnico non ha praticamente alternative visto che Quarta e Milenkovic sono squalificati e che Nastasic è infortunato. Nel mezzo ci saranno Igor e Venuti che per l'occasione dovrà calarsi in una posizione ricoperta di rado in carriera. Così scrive il Corriere dello Sport.