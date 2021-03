Morfeo: “Prandelli sempre leale, per fare questa scelta c’è qualcosa sotto”

Sulle pagine dedicate alla Fiorentina all’interno del Corriere Fiorentino troviamo il commento dell’ex viola Domenico Morfeo sulle dimissioni di Cesare Prandelli, tecnico che lo ha lanciato in Serie A. “Sono sicuramente dispiaciuto perché so che allenare è il suo mondo, la sua vita, ma quando uno come lui arrivata a fare scelte così significa che sotto qualcosa c’è”, esordisce l’ex fantasista. Morfeo poi continua confermando la tesa di Prandelli secondo cui il calcio di oggi è cambiato rispetto ad anni fa: “Viviamo in un’epoca differente, poi c’è il problema degli stadi vuoi. La lettera che ha scritto è sincera e ponderata”.

Infine spazio ai ricordi: “Ha sempre insegnato calcio facendo vedere tante cose belle, devo solo ringraziarlo. La prima cosa che ricordo di Prandelli è il suo entusiasmo, già agli esordi, quando era nel settore giovanile dell’Atalanta. Ci allenava per qualche giorno della settimana e poi partita per andare a fare un il corso di allenatori a Coverciano”.