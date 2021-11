Montolivo/2: “Io capro espiatorio. Mia vicenda simile a quella di Vlahovic”

L'ex viola: "Vlahovic ha il diritto di fare quel tipo di scelta e avendolo detto in anticipo permetterà alla società di incassare soldi da reinvestire"

Lunga e interessante intervista quella realizzata dal Corriere Fiorentino in compagnia di Riccardo Montolivo, doppio ex della sfida in programma sabato prossimo al Franchi tra Fiorentina e Milan. "Di Firenze ho ricordi bellissimi, devo tanto a Prandelli", esordisce Montolivo, anche se il finale se lo ricordano tutti: "Era la fine di un ciclo e per questo i risultati sono peggiorati ma io preferisco ricordare 7 anni felici. In quel momento sono stato il capro espiatorio per coprire mancanze della società alla quale faceva comodo mettermi in difficoltà. Ma personalmente ho dato tutto, sono a posto con la coscienza".