Vlahovic, stretta della Juve: i bianconeri lo vogliono già a gennaio. Il punto

Allegri vuole l'attaccante serbo ma deve fare i conti con la concorrenza di Manchester City, Tottenham e Psg

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulle mosse dei club interessati al viola Dusan Vlahovic . Secondo la rosea, la Juventus non ha mollato la presa sull'attaccante serbo. La dirigenza bianconera ha il compito primario di individuare un centravanti di primo livello e in questa speciale lista Vlahovic è sicuramente al primo posto. Così il lavoro di Cherubini, responsabile dell'area sportiva Juve, è stato incessante. Nelle ultime settimane i contatti sotterranei sono stati molteplici: dopo gli approcci con la società, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore. In questi mesi i suoi agenti hanno incontrato tante società, ma senza mai raggiungere un’intesa. Vlahovic chiede un ingaggio da 6 milioni netti a stagione e ha parlato evidentemente con le più importanti società , ma anche la Juventus è in linea con questi parametri. Il problema è capire quanto vuole la Fiorentina.

Di sicuro Commisso e i suoi collaboratori vogliono evitare che il bomber di Vincenzo Italiano segua le orme di Chiesa e Bernardeschi: sarebbe un’onta per la propria tifoseria. Da qui l’avvio - secondo La Gazzetta - di una ragnatela di contatti che stanno inquinando i pozzi di questa trattativa. La situazione è per molti versi surreale perché l’asta è nata in vista della riapertura delle liste a gennaio, proprio sulla spinta delle dichiarazioni del patron della società toscana. Ma non è da escludere che a Firenze decidano di spostare il tutto a fine stagione, proprio per tener calma la piazza. Nella strategia juventina c’è l’intenzione di anticipare i tempi soprattutto per evitare gli inserimenti delle pericolose concorrenti inglesi (Tottenham e Manchester City, ma occhio anche al Psg). Ovviamente tutto ciò fa comodo alla Fiorentina che spera di approfittarne e tenere alto il prezzo: vale a dire tra i 60 e 70 milioni di euro. L'alternativa per la Juve sarebbe Icardi, anche se in casa bianconera cresce l'ottimismo per Vlahovic.