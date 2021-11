Freitas: “Vlahovic top assoluto. Lo vedo al Bayern, difficile al City”

L'ex diesse della Fiorentina: "Non vedo in giro più di 2 attaccanti migliori di Vlahovic"

"Vlahovic? Sicuramente andrà in una delle squadre più forti al mondo. A gennaio farà 22 anni e ha dei numeri che lo porteranno in una top a livello mondiale. In Italia ci sono squadre di livello mondiale: Juventus, Inter e Milan ma a livello economico sono più indietro. Occhio al Bayern Monaco perchè Lewandowski ha 33 anni e io in giro non ne vedo tre più forti di Vlahovic: potrebbe essere l'erede del polacco. Ho invece dei dubbi sul Manchester City perchè non lo vedo molto adatto al gioco di Guardiola".