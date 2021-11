Corvino: “Vlahovic mix Bati-Toni, non ha limiti. Ecco come lo portai in viola”

Il racconto dell'ex dirigente della Fiorentina, oggi al Lecce: "Piaceva a tanti, ma convinsi la famiglia"

Intervista a Pantaleo Corvino sulle pagine de La Gazzetta dello Sport . L'ex dirigente viola commentando la presenza in cima alla classifica marcatori di tre attaccanti portati a Firenze durante la sua ultima esperienza in viola, Simeone, Muriel e Vlahovic: "E dire che tutti mi chiedevano rinforzi in quel reparto...". Poi Corvino si concentra su Vlahovic: "Nell’est sono di casa, in particolare a Belgrado. Quando mi sono invaghito di Milenković e di quel ragazzo che era nelle giovanili ed aveva appena 17 anni ho fatto un’offerta importante per entrambi. La richiesta era alta... Difficoltà? Avevano messo gli occhi su di lui il Borussia Dortmund, l’Atalanta e altri club importanti. Però, alla fine, ebbi la meglio e convinsi tutti a spendere 1,5 milioni per Vlahovic. Da minorenne ed extracomunitario non poteva essere tesserato a gennaio. Così concordammo di riconoscergli uno stipendio più alto nella stagione successiva. Tra lo scetticismo di molti, sia per i costi che perché avevo occupato il posto da extracomunitario per uno sconosciuto".

Corvino prosegue parlando dell'opera di convincimento fatta per portare Vlahovic a Firenze: "Aveva già Ristic come agente, ma fu decisivo il volere dei suoi genitori che incontrai più volte prima dell’intesa. Anzi, è bello il ricordo della firma all’hotel Me’ di Milano con suo padre e sua madre. La mamma disse con il sorriso sulle labbra: “Ha portato a Firenze il nuovo Batistuta”, pensando di augurare il meglio per suo figlio e per la Fiorentina. Io invece le dissi: “Spero che sia il nuovo Toni”". Infine il paragone ed il futuro: "Di Batistuta ricorda la determinazione e la grinta in area. Invece di Toni ha anche il senso del gol, la capacità realizzativa. Non ha limiti. Per me il valore è inestimabile, ma il prezzo lo fa chi vende. Non ho assolutamente idea di come andrà a finire, è una partita apertissima".