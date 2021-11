Montolivo: “Italiano scelta azzeccata. E su Vlahovic…”

L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Riccardo Montolivo, ha parlato partita di sabato e del futuro di Dusan Vlahovic

Sulla partita di sabato sera: "La Fiorentina è una squadra che fa calcio. C'è un allenatore bravo, che in questo momento ha dato una sua impronta alla squadra e che può dare inizio a un progetto che funziona. La scelta di Vincenzo Italiano è stata azzeccata, proprio come quella di Pioli per il Milan".

Infine su Vlahovic: "Penso che la perdita di Vlahovic possa influire moltissimo , perché Dusan è uno dei migliori in Europa come potenziale. Attaccante giusto per la Juventus? Secondo me Vlahovic può giocare ovunque, non solo alla Juventus. Guardando i bianconeri è sicuramente il giocatore che manca ad Allegri oggi".