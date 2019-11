Montella sotto esame: non è in discussione, ma i tifosi lo contestano

Due giorni dopo restano le riflessioni e le contestazioni. Gli strascichi della debacle di Verona si fanno sentire sulle spalle di una Fiorentina già tornata al lavoro per preparare la gara con il Lecce, agli ordini di Vincenzo Montella. Già, il tecnico. Che non appare in discussione, come a più riprese ribadito dalla società, ma bacchettato dai tifosi. Il Corriere Dello Sport questa mattina ricorda come l’allenatore sia chiamato a invertire la rotta dopo gli ultimi risultati non positivi già a partire dal prossimo turno e, se sabato dovesse arrivare un’altra sconfitta contro la banda di Liverani, potrebbe davvero tornare tutto in ballo. A scuotere la tifoseria è la voce del ritorno di un tecnico mai dimenticato – e tifoso viola – come Cesare Prandelli, che si porterebbe dietro un vice che non ha bisogno di presentazioni come Gabriel Batistuta. Insomma, Rocco Commisso – atteso nelle prossime ore – dovrà ripartire anche da qui.