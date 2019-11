Riflessioni e interrogativi dopo Verona: la squadra non c’è, Chiesa nemmeno. Giocherà con il Lecce?

Tiene ancora banco la bruciante sconfitta di Verona in casa Fiorentina. I viola, come si legge su Repubblica, sembrano aver smarrito la verve e il processo di crescita mostrati fino a un mese fa, quando espugnarono Reggio Emilia con caparbietà e pure senza Ribery. Da allora il meccanismo si è inceppato e la squadra ha dimostrato di non essere poi tanto tale. Nel turbine di riflessioni su cosa (non) è andato resta in primo piano la situazione di Federico Chiesa, passato dai fasti della Nazionale a una panchina con molti dubbi al Bentegodi. Dopo le ormai famose parole di Montella nel post-gara sulle condizioni dell’attaccante viene spontaneo chiedersi: che farà il talento viola? Giocherà con il Lecce o rimarrà in panchina? Ieri intanto si è allenato a parte, in attesa di un’accoglienza del Franchi che potrebbe decidere di non mandargliele a dire contro i salentini. Non c’è dubbio che la situazione vada risolta il prima possibile, senza ulteriore tempo da perdere.

E INTANTO DOMANI ARRIVERÀ COMMISSO A FIRENZE