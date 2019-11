Pradè: “Sono preoccupato, risultato che ci ridimensiona. Chiesa? Problema fisico. Montella…”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Verona: “Certo che sono preoccupato. In settimana avevo chiesto chiarimenti alla squadra, loro hanno certezze di essere già fortemente competitivi. Speriamo già da Lecce di fare un’ottima partita. Sono dispiaciutissimo per presidente e tifosi, mi fa star male. Questo risultato ci dà una bella ridimensionata, la strada non è in discesa. La squadra deve ancora diventare squadra. Da direttore faccio delle valutazioni, ho le idee molto chiare per il percorso di crescita della Fiorentina. Ho sempre detto che questo è un anno particolare.

Non deve essere sempre una difesa a spada di Montella, ma devono esserci le considerazioni che abbiamo sempre fatto, cioè che la squadra è nuova, è stata completata il 2 settembre e ha iniziato a lavorare insieme il 10. Siamo noi che dobbiamo dare stimoli, forse devo essere più incisivo anche io, posso garantire presenza, costanza e voglia di rivalsa per fare una squadra competitiva come merita Firenze e come vuole fortemente il nostro presidente. Commisso non sarà contento di prestazione e risultato, ma sa quale è il percorso di crescita.

Il mercato di gennaio è difficile, praticamente inesistente, poi se ci sono opportunità si prendono in considerazione. Il percorso della nostra crescita però troverà quello che ci servirà a luglio. Centrocampo? Non voglio parlare solo di un reparto, oggi siamo stati poco incisivi anche in attacco.

Chiesa? Il problema è fisico ed è al pube, non si è mai allenato al 100% con la squadra dopo essere tornato dalla nazionale. Poi giocare su questo campo non sarebbe stato l’ideale”.