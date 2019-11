Domani arriva Commisso: da Chiesa al nuovo stadio, quante grane da risolvere

Rocco Commisso è dato in arrivo nelle prossime ore da New York, e per la prima volta da quando ha preso la Fiorentina avrà qualche problema serio da risolvere personalmente. Dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. La Nazione individua sei grane da affrontare: dal caso-Chiesa agli interrogativi su Montella, passando per un mercato che ha consegnato al tecnico una rosa incompleta. Ma non solo, le preoccupanti parole di Badelj hanno dato l’allarme sui primi scricchiolii all’interno dello spogliatoio, e dopo Verona anche i tifosi hanno iniziato a fischiare. Infine il nodo stadio, con la tentazione Campi Bisenzio che potrebbe diventare realtà.