Missione primaria: ritrovare la leggerezza. Per la Fiorentina niente è impossibile

Rossi e distrazioni, l’altra faccia del gioco bello e impetuoso di Italiano. Con la Juve la vera sfida per i viola sarà riuscire a mantenere la lucidità

Ritrovare la leggerezza. Questa, secondo Il Corriere Fiorentino, la missione primaria di Italiano&co. in vista della gara di Coppa Italia contro la Juventus. La Fiorentina ha dimostrato nel corso di questa stagione che solo assecondando la propria "follia" sa trovare la felicità, senza fare troppi calcoli. L'attesa per la grande sfida è quasi finita: Italiano probabilmente ha fatto i suoi calcoli sabato scorso tenendo a riposo (almeno dall'inizio) Torreira, Bonaventura e Nico Gonzalez, ora però serve ritrovare l'ingrediente più importante. La leggerezza, appunto. Evitando che la carica emotiva di questa sfida non giochi a sfavore ma che, al contrario, rappresenti una spinta. Perché mercoledì il Franchi sarà una bolgia (la prevendita sta andando a gonfie vele), il clima sarà bollente e il rischio di "andare oltre" è alto.

Il riferimento è anche alle tante, troppe espulsioni rimediate in stagione. Sono 10, con quella di Bonaventura. Anche il mister, su questo tema, ha perso la pazienza. Perché è vero, il suo gioco corre sul filo del rasoio e tanti rossi nascono dall’aggressività, ma a tutto c’è un limite. E in una gara come quella di mercoledì, il rischio è proprio quello. Eccedere. Un pericolo evitabile assecondando la follia. Quel pensiero che "niente è impossibile" e che ha permesso alla Fiorentina, dopo ogni caduta, di sapersi rialzare. Senza pensare a cosa sarebbe successo con un nuovo tonfo, ma lasciandosi guidare solo dalla voglia di volare. Cattivi, ma non furiosi.