Minacce al Presidente di Italia Nostra, lettere e telefonate intimidatorie

Centinaia di commenti lividi di rabbia sui social. Lettere di insulti nella cassetta della posta. E anche sms e telefonate intimidatorie: « Sappiamo dove abiti, ti veniamo a trovare». Da un paio di giorni il professor Leonardo, presidente fiorentino di, è diventato il bersaglio di offese e minacce di ogni genere. Questo quanto viene riportato nell’edizione odierna di Repubblica Firenze. Un’ondata di livore che ha travolto il docente universitario dopo la notizia del ricorso straordinario contro la costruzione del Viola Park di Bagno a Ripoli : per Italia Nostra il maxi centro sportivo della Fiorentina va contro le leggi urbanistiche regionali, dunque dev’essere fermato. Nell’articolo si legge come la valanga di rabbia sembra inarrestabile: centinaia i commenti sulla pagina Facebook di Italia Nostra Firenze. Tutti di questo tenore: «Vergogna » , « parassiti » , « accattoni comandati dai soliti politici rossi » , « snob e radical chic in cerca di notorietà ». Ma gli insulti non si limitano alle pagine social dell’associazione. Tanto che il presidente denuncia “Sto ricevendo lettere a casa, messaggi e telefonate dal contenuto intimidatorio. È diventato un attacco personale, anche se io sono solo un modesto rappresentante dell’associazione”. Ma nonostante questo Rombai si dice determatinato nell’andare avanti con la propria causa: “Spaventato? No, chi ha paura non va alla guerra. E ho già ricevuto minacce in passato. Ma spesso ci si dimentica che il patrimonio urbano e paesaggistico è un bene primario da difendere“