Mina in attacco: l’esordio sorpresa del gigante colombiano

Yerry Mina ha iniziato la sua avventura in maglia viola domenica sera contro la Juventus, con sei minuti di gioco. E non l’ha nemmeno iniziata nel ruolo che lo ha reso celebre. Vincenzo Italiano lo ha mandato in campo per fare il centravanti. Mossa della disperazione per provare a raggiungere la Juventus. Yerry - al di là di questo esordio in attacco - è finalmente pronto per dare una mano importante alla Fiorentina. Come ricorda La Nazione, nelle scorse settimane è tornato fra i convocati dopo un mese e mezzo di stop. Ormai definitivamente alle spalle la lesione della giunzione mio-tendinea del retto femorale della coscia sinistra, patita nel corso di Cile-Colombia di metà settembre. Adesso aspetta il secondo esordio, quello vero. Nel suo ruolo, al centro della difesa. Non tarderà ad arrivare. L’impressione è che possa avere delle chance già giovedì sera in Serbia contro il Cukaricki. Sarebbe un battesimo soft, ma soprattutto un’occasione per mettere minuti nelle gambe. L’esperienza non gli manca. Il carisma nemmeno. Il ritmo partita sì. Pur non avendo mai giocato si è fatto apprezzare dal gruppo. ‘Adottato’ dalla banda degli argentini, l’ambientamento è andato a gonfie vele. Italiano ne apprezza la leadership e l’esuberanza fisica. Con la speranza che possa dimostrarle entrambe pure in campo.