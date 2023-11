Italiano, ora una scelta: chi è il titolare tra Beltran e Nzola?

Italiano, la palla passa a te!

Dunque, su chi puntare? Su Beltran, che è stato l’investimento più importante della società nel corso dell’ultimo mercato? O su Nzola? Centravanti che Italiano conosce bene, ha avuto accanto nelle sue avventure su e giù per l’Italia e che ha voluto a tutti i costi anche a Firenze? La riprova potrebbe arrivare, se non nel turno di Conference, domenica contro il Bologna. Italiano sembrerebbe che si stia avvicinando ad una decisione, vista la scelta di dare una chance importante a Beltran, che contro la Juve ha lasciato il campo alla fine del primo tempo, per (pare) problemi legati a una botta e che quindi, senza tale evenienza avrebbe continuato a giocare la sua sua partita. Resta comunque un altro appunto da fare all’attacco della Fiorentina. Nelle ultime tre partite, ovvero nei tre ko di fila contro Empoli, Lazio e Juventus, le punte viola sono rimaste a secco contro tre avversari e in situazioni molto diverse. Contro la scricchiolante personalità dell’Empoli, contro un avversario spavaldo e che ti concede molti spazi come la Lazio e infine contro la Juve, squadra bunker, imperniata su una difesa che non ti fa respirare. Insomma, contro assetti tattici molto diversi, Beltran e Nzola non sono riusciti ad incidere, così come tutta la Fiorentina. E questo potrebbe essere un campanello d’allarme da non sottovalutare.