Milenkovic resta nel mirino del Milan, ma le richieste viola restano alte

I rossoneri pensano alla sostituzione dell'infortunato Kjaer: Caldara e Luiz Felipe le alternative al centrale della Fiorentina

Si torna a parlare anche di Nikola Milenkovic nel pezzo sul mercato del Milan pubblicato stamattina su La Gazzetta dello Sport. I rossoneri - si legge sulla rosea - sono a caccia di un difensore che possa sostituire l'infortunato Kjaer a gennaio. Tra le opzioni in ballo c'è anche un ritorno anticipato alla casa base di Mattia Caldara, centrale di proprietà del Milan ma in prestito al Venezia fino al termine della stagione in corso. Tra società l’intesa sarebbe possibile, con un indennizzo o con il prestito di un altro milanista.