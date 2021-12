Il Milan continua a seguire Milenkovic: la Fiorentina a gennaio sparerà alto

C'è anche il difensore viola tra i nomi individuati dalla società rossonera per sostituire l'infortunato Kjaer. L'alternativa è Luiz Felipe

Spazio anche al mercato sulla Gazzetta dello Sport. La rosea, in particolare, analizza le possibile mosse del Milan in relazione agli introiti che arriveranno dall'Europa. Molto generosi in caso di passaggio agli ottavi di Champions, più contenuti se dovesse arrivare la 'retrocessione' in Europa League. Tra i profili monitorati per sostituire l'infortunato Kjaer c'è anche il viola Nikola Milenkovic.