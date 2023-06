Mercato svincolati da tenere d’occhio: da Pereyra a Bamba, ma non solo

Per pescare il jolly, oltre al fiuto, serve anche un pizzico di fortuna. La Fiorentina in passato lo ha fatto e nemmeno troppo tempo fa con l'arrivo nella stessa estate degli svincolati Ribery e Bonaventura . Contatti, promesse e telefonate. Come scrive La Nazione, tanti i nomi che si libereranno a zero quest'anno, tra cui giocatori ancora molto appetibili. In cerca di una nuova firma sul contratto ci sono nomi da far tremare i polsi. Giocatori che ovviamente difficilmente rientreranno in orbita Fiorentina. Da Skriniar ad Asensio, passando per Sergio Ramos, Thuram, Kamada, Firmino, De Gea e Di Maria. Molti li abbiamo già visti accostati a squadre italiane (Thuram all’Inter, Kamada al Milan). Altri sono in trattativa per restare nei propri club. Rabiot il caso più noto, ma anche Pedro alla Lazio, El Shaarawy alla Roma o De Vrij all’Inter. Alla fine la firma arriverà.

I nomi appetibili

Poi ci sono tanti calciatori che invece potrebbero far comodo alla Fiorentina. Prendete Pereyra (SCHEDA), spesso accostato al club viola nelle recenti sessioni di mercato. La firma con l’Udinese non è ancora arrivata. Chissà che Pradè un pensierino non ce lo abbia fatto. Così come su Gagliardini, un altro svincolato di lusso dell’Inter. Ed ancora Cuadrado, in uscita a zero dalla Juventus. Qualcuno lo riprenderebbe? Siamo certi che la domanda scatenerebbe un bel dibattito se la Fiorentina ci pensasse. All’estero occhio a nomi interessanti. Jonathan Bamba (SCHEDA) è accostato ai viola da settimane. Passaporto francese, lascia il Lille dopo cinque anni. Conosce bene Ikoné e Kouame, chissà che non li possa raggiungere in viola. Dal Colonia si svincola Ellyes Skhiri, centrocampista centrale tunisino che vede la porta (7 gol nell’ultima Bundesliga). Agente al lavoro anche nel suo caso. L’avventura in Italia lo stuzzica. Idee sugli esterni? Una marea. Da Elyounoussi (ormai ex Southampton) a Nathan Redmond (ultima stagione al Besiktas), ma il nome più intrigante è quello di Adama Traoré, che lascia il Wolverhampton dopo una stagione non esaltante. In cerca di futuro un altro ex viola come Danilo D’Ambrosio uno come Samir Handanovic. E come dimenticare Florian Grillitsch? Tormentone della scorsa estate. Dopo un anno (bruttino) all’Ajax è di nuovo in regime di svincolo. Poi ci sono quelli senza contratto da tempo. Plotone guidato da James Rodriguez ed Isco. Calciatori però con stipendi pesanti, destinati ad altri lidi. Con loro vecchie conoscenze come Maksimovic, Bruno Peres, Manaj o l’ex Samp Djuricic.