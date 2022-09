La verità di Grillitsch: “Il calcio può essere sporco. Dette bugie su mio padre”

Florian Grillitsch è stato ad un passo dal diventare un giocatore della Fiorentina. A giugno il suo agente si trasferì per qualche giorno a Firenze per quella che sembrava essere la definizione del suo approdo in maglia viola. Poi sono sorti i problemi di cui tanto si è parlato, la richiesta di commissioni da parte del procuratore e - si è detto - del padre. A distanza di qualche mese il centrocampista austriaco, che nel frattempo si è accasato all'Ajax, ha voluto dire la sua sulla tormentata estate da svincolato.

"Non voglio scendere nei dettagli, ma sono state rese pubbliche cose - su mio padre e me - che non sono vere" ha detto Grillitsch in una intervista a Sport1, testata tedesca. "Non c'è dubbio che qualcosa non abbia funzionato questa estate. Sono stato troppo ingenuo a fidarmi di alcune persone (poi ha cambiato procuratore, ndr). Ho imparato che il calcio a volte può essere un affare sporco, ma ovviamente mi assumo la responsabilità delle mie decisioni. Adesso sono felice e orgoglioso di essere all'Ajax e poter disputare la Champions con un club così importante".