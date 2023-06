Terracciano non dà garanzie. La Fiorentina punta due profili internazionali

Si inizia a muovere il mercato in casa Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, la squadra allenata da Vincenzo Italiano è alla ricerca di un nuovo numero 1, che possa prendere il posto da titolare a Terracciano, il quale non ha mai dato il massimo delle garanzie. Il primo nome fatto dal quotidiano è quello di Alphonse Areola, francese classe ‘93 del West Ham. La sua partenza sarebbe giustificata dal fatto che il club inglese ha in rosa pure Lukasz Marek Fabianski. Il francese nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze e ha disputato, come sa bene la Fiorentina, anche tutta la Conference League fino alla vittoria finale proprio contro i viola a Praga. È in scadenza nel giugno 2027 e sarebbe certamente un investimento molto più dispendioso per la Fiorentina che dovrebbe mettere sul tavolo almeno 10 milioni di euro. Un altro ottimo profilo per i viola potrebbe essere quello del portiere della Dinamo Zagabria, Dominik Livakovic, croato classe ‘95, capitano del suo club di appartenenza e pure un punto fermo della Nazionale con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2018. Anche per lui il nostro campionato sarebbe una novità assoluta. È in scadenza nel giugno 2024 e, se non arrivasse il rinnovo, la Fiorentina potrebbe far leva su questo aspetto per convincerlo a vestire la casacca viola e un accordo potrebbe essere trovato.