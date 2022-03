Mentalità e forma: riecco Castrovilli, ago della bilancia. Futuro? Attesi sviluppi

Il numero 10 viola si è lasciato alle spalle gli infortuni dell'ultimo anno ed è tornato al centro del gioco della Fiorentina

Approfondimento dedicato a Gaetano Castrovilli sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea individua nel gol segnato nella gara d'andata tra Verona e Fiorentina il momento in cui il numero 10 viola ha iniziato a sentirsi nuovamente se stesso, allontanando quelle negatività che lo hanno accompagnato nel 2021. Europeo a parte, il giocatore è stato privato di salute e serenità per buona parte della stagione. Diverse purtroppo le parti del corpo che lo hanno tormentato: dai muscoli al pube passando per ginocchio e soprattutto costato. Varie problematiche che ne hanno minato condizione e rendimento. Soprattutto il trauma al costato rimediato sbattendo violentemente sul campo bagnato contro il palo nella gara contro il Genoa, ha rischiato di provocare conseguenze potenzialmente drammatiche. E’ andata di lusso, hanno ripetuto tutte le persone che gli sono state accanto durante la convalescenza, tutt’altro che breve.