Castrovilli: “Partenza Vlahovic non ha inciso, ecco perché ho cambiato agente”

Il centrocampista parla a 360° alle porte della parte più importante della stagione

Redazione VN

Gaetano Castrovilli, centrocampista e numero 10 viola, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Riportiamo qui i passaggi salienti:

Fiducia? "La fiducia è fondamentale per un calciatore, da parte dei compagni e della società. Ma non dobbiamo mai dimenticare che la testa ci comanda e se non siamo tranquilli con noi stessi, e con l’ambiente in cui viviamo, ci possono essere dei momenti di instabilità. Da calciatore, poi, è tutto amplificato e non è sempre semplice venirne a capo. Io ne parlo con la mia famiglia, i miei genitori e la mia ragazza, e anche per questo sto lavorando con una mental coach per migliorarmi: spesso si crede che bisogna affrontare queste situazioni solo quando le cose non vanno ma non è vero, bisogna essere attenti a queste dinamiche soprattutto quando stiamo bene. Si parla di mental coach solo per descrivere momenti negativi delle persone ma è una lettura sbagliata".

Differenze con lo scorso anno? "Il merito principale è del mister che, secondo me, può diventare un grande a livello internazionale. Riesce a far giocare bene la squadra e a tirare fuori il meglio da noi. Rispetto a prima? Facciamo questo pressing in avanti che a noi mancava da tempo e questo ci permette di difendere attaccando".

Dove migliorare? "Nella concretezza. Devo essere un po’ più egoista e questa cosa me la fanno notare sia i compagni che il mister. A volte passo la palla, tento la giocata, quando potrei tentare la soluzione personale e non sfrutto le mie qualità nella conclusione".

Vlahovic? "Secondo me non ha inciso. Lui era il nostro attaccante, ci ha portato tanti punti, ma la Fiorentina non era Vlahovic. La Fiorentina siamo tutti noi e anche grazie al gioco che ci ha dato il mister Vlahovic ha fatto 17 gol. Noi gli abbiamo augurato il meglio, ci dispiace che un calciatore forte come lui sia andato via. Qui è cresciuto tanto, ma non possiamo sapere il futuro di ognuno di noi dove ci porta".

Cambio di agente? "Per modificare il percorso di una carriera c’è bisogno di cambiare. Io avevo questo bisogno, anche per me stesso, e tante volte il cambiamento aiuta a creare nuovi percorsi e porsi nuovi obiettivi. Il mio vecchio procuratore mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere ma sentivo che avevo bisogno di cambiare qualcosa".

Numero 10? "È una maglia che ti dà tanta responsabilità. Qui l’hanno portata calciatori straordinari ma non sento il peso della 10. Per me è sempre stato un numero importante e da piccolo, quando giocavo nei tornei rionali, io giocavo con la squadra che mi dava della numero 10. Sono innamorato di questo numero, di quello che significa e sono onorato di portarla qui. Detto ciò, non è importante il numero che si porta sulle spalle ma la prima cosa è onorare la maglia al massimo".