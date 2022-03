Staffetta tra Piatek e Cabral: i loro gol sono vitali per l’Europa

Entrambi possono e devono dare di più in termini di gol

"Piatek al Verona, in carriera, ha già segnato. Lo ha incrociato una volta sola e non ha perso tempo, aggiungendolo subito alla lunga lista di bersagli già colpiti. Era il 15 settembre 2019, vestiva la maglia del Milan e fu lui a incaricarsi di trasformare il rigore conquistato dai rossoneri per il fallo di mano di Gunter: gli ultimi due penalty per l’attaccante polacco non sono stati troppo fortunati, ma è già pronto a sfatare anche questa maledizione".