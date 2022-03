Riparte la corsa all’Europa: Fiorentina vuole scacciare ipotesi di mini crisi

Domani pomeriggio lo scontro diretto per l'Europa contro il Verona

Messo da parte il "fascicolo" Coppa Italia (sarà riaperto a fine aprile), la Fiorentina si rituffa in campionato dove domani pomeriggio al Franchi affronterà il Verona. "La squadra viola crede all'obiettivo Europa" scrive Repubblica Firenze. Riportiamo una parte dell'articolo che potete trovare integralmente nel quotidiano in edicola:

"Biraghi e compagni credono all’Europa, lo ribadiscono a ogni intervista e l’idea di raggiungere un grande piazzamento resta viva. La prima tappa sarà lo scontro diretto di domani contro un Verona distante solo due punti in classifica. Un vero e proprio spareggio per respingere al mittente ipotesi di mini crisi e rilanciarsi, come successo sempre durante l’anno: i viola non hanno mai incassato tre sconfitte di fila e in generale dopo ogni sconfitta è quasi arrivata sempre una vittoria.