Amerini: “Castrovilli non si discute. Quarta? Vi dico qual è il suo limite”

L'ex centrocampista viola dice la sua su Castrovilli e Martinez Quarta, poi parla anche di Amrabat

Amerini prosegue: "Castrovilli? Il primo anno in prima squadra faceva paura, poi è un po' calato ma le sue qualità non si discutono. Amrabat? E' cresciuto ma per me non è il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo. Ha un pensiero più lento rispetto a Torreira, predilige il duello con l'avversario. Semifinale contro la Juventus? Se la giocano 50 e 50, sono ottimista".