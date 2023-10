Martinez Quarta come Baresi. Italiano ha “rubato” l’idea è l’ha trasformata

L’ispirazione su Martine Quarta, Italiano ha confessato di essersi ispirato a Franco Baresi in Milan-Steaua, trionfale e indimenticabile finale di Coppa dei Campioni che consacrò Arrigo Sacchi e la sua macchina perfetta. A dirla tutta, rivedendo quella partita, si nota come Baresi - comandante di una linea difensiva che si muoveva come se fosse legata da un filo- si sganciò in avanti non più di due o tre volte, a sostegno del possesso palla centrale. Non era un movimento codificato ma seguiva l’indole da libero vecchio stampo come altri grandi interpreti del periodo pre-sacchiano (e comunque di ispirazione olandese, con i ruoli intercambiabili): lo stesso Scirea, per citare un gigante come Baresi, avanzava in possesso quando vedeva spazio davanti a sé per farlo. E allora qui, più che la poesia, entra in campo la fisica: «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Italiano ha “rubato” l’idea e l’ha trasformata.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.