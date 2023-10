Cosa c’entra Martinez Quarta con Milan-Steaua del 1989? Ve lo spieghiamo

Con la vittoria per 3-0 sul Cagliari, la Fiorentina ha raggiunto il terzo posto e si prepara ad affrontare il Napoli in quello che, classifica alla mano, risulta essere uno scontro diretto volto all'inseguimento di Milan e Inter. In una delle interviste post partita, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha rivelato uno dei segreti di questo inizio di stagione: "Per il ruolo di Quarta mi sono ispirato a Milan-Steaua 4-0, finale di Coppa dei Campioni dell'89. Quando c'è uno spazio vuoto lui si deve inserire e giocare la palla. In questo modo diventa un giocatore fondamentale per qualunque squadra e insostituibile".

Abbiamo guardato Milan-Steaua...

Quella partita, definitiva consacrazione del Milan degli olandesi Van Basten, Rijkaard e Gullit, tutti a segno nella notte di Barcellona, vide lo Steaua andare in tilt non solo per l'altrettanto esemplare prestazione del trio degli italiani Ancelotti, Colombo e Donadoni, ma anche per il contributo alla manovra del leggendario capitano Franco Baresi. Il numero 6 (maglia ritirata oggi dal Milan) faceva da libero nella linea con Tassotti, Costacurta e Maldini - che difesa incredibile! - ma non si limitava a chiudere i pochi spazi che gli altri tre lasciavano agli attaccanti: quando c'era modo, ecco che prendeva le redini della manovra, velocizzando il gioco con cambi campo o addirittura percussioni che creavano superiorità numerica. Questo fa Quarta nella Fiorentina, a onor del vero già da un po' di tempo e non solo dall'inizio di questa stagione. Si badi bene: non è che Quarta sia diventato il nuovo Baresi, è solo che per stessa ammissione di Italiano si ispira a lui nella fase di possesso palla.