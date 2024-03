Maccabi Haifa-Fiorentina: via libera ma trasferta complicata a Budapest

La Repubblica scrive oggi della prossima trasferta di Conference League della Fiorentina, che affronterà il Maccabi Haifa a Budapest. Ieri, con un lungo lavoro diplomatico sull’asse Haifa- Budapest- Firenze e grazie a una videoconferenza al mattino tra i protagonisti, Fiorentina compresa, è stato dato il via libera all’ingresso allo stadio ai tifosi anche senza passaporto per quanto riguarda la gara di andata di giovedì 7 marzo a Budapest. La notizia non alleggerisce però il peso di una trasferta comunque complicata: la vicenda di Ilaria Salis, la maestra trentanovenne in carcere in Ungheria da febbraio scorso con l’accusa di aver aggredito due manifestanti di estrema destra, è al centro di un caso politico tra Italia e Ungheria e le relative ambasciate e il clima tra i due Paesi è molto caldo. Tornando al calcio poi anche l’ultimo precedente in terra ungherese tra Ferencvaros e Fiorentina dello scorso 14 dicembre non passò alla storia come una trasferta semplice: le associazioni del tifo fiorentino denunciarono, chiedendo l’intervento della Uefa, il trattamento ricevuto a Budapest, tra donne perquisite in maniera molto approfondita dal personale maschile, tifosi fatti spogliare e rimasti scalzi in mezzo al fango e monete sequestrate in quanto considerate potenziale pericolo. Da Firenze tra mercoledì e giovedì partiranno circa quattrocento tifosi, il massimo possibile considerati i biglietti messi a disposizione dal Maccabi: qualcuno potrebbe rinunciare all’ultimo momento, ma per il resto la raccomandazione è quella di evitare potenziali focolai e di assistere soltanto alla partita in maniera serena. Indicazioni più precise verranno messe a disposizione dalle autorità competenti nei prossimi giorni.