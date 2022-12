Ma come funziona questa lista? Anche Benassi torna utile

Ecco come funziona la lista dei 25. Tutte le regole e indicazioni. Ecco perchè, per adesso, Benassi potrà tronare utile

La Nazione approfondisce il sistema della lista dei giocatori Viola, visto anche il bisogno di fare spazio a Castrovilli.I giocatori utilizzabili sono 25: 4 slot sono destinati ai giocatori del vivaio, 4 a giocatori cresciuti in club italiani [ndr, non è esattamente così, visto gli slot dedicati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono 8, di cui, al massimo, 4 occupabili da giocatori cresciuti nei club nazionali] e 17 sono liberi. Adesso, i giocatori infortunati possono essere sostituiti. Quindi Benassi potrebbe prendere il posto di Sottil. Finché, a fine mercato, i club dovranno dare la lista completa e definitiva. In Europa invece, la lista rimane quella di inizio anno. Possibili solo tre cambi per i giocatori di movimento. Mentre per il portiere c'è una deroga in caso di lungo stop. (LA LISTA COMPLETA)