Bentornato Castro, ma chi ti fa posto? L’eccezione che aiuta la Fiorentina

La Nazione si sofferma sul ritorno di Castrovilli. Ottimo segnale dal punto di vista del campo, me la lista dei 25 parla chiaro e la Fiorentina ha bisogno di posti nuovi. L'esclusione di Benassi e quella di Rosati per Cerofolini, cresciuto nel vivaio viola, dimostra la rigidità di queste regole. I 17 che non hanno vincoli, in ordine alfabetico sono Amrabat, Barak, Cabral, Dodo, Duncan, Gonzalez, Igor, Ikoné, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Milenkovic, Saponara, Terzic e Zurkowski. Il polacco e Maleh sono in uscita, ma da qui al 31 gennaio potrebbe partire qualcun altro.