M. Lippi: “La Juventus fatica in attacco. Il mio futuro? No comment…”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e c.t. della Nazionale recentemente accostato alla Fiorentina, ha parlato della situazione attuale della squadra bianconera e del proprio futuro. Queste le sue parole a Tuttosport: "La Juve è in buona condizione, ma fatica a segnare con gli attaccanti e in questo senso il recupero di Dybala sarà fondamentale. Ronaldo? E' un fuoriclasse nonché il capocannoniere del campionato. Io futuro dirigente bianconero? No comment".