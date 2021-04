SONDAGGIO – Vi piacerebbe Lippi come DT della Fiorentina?

In nome di Marcello Lippi viareggino purosangue ed ex tecnico mai tanto amato a Firenze circola da giorni per un eventuale ruolo di Direttore Tecnico in casa Fiorentina. La curva Fiesole, durante le partite con Lippi in panchina come avversario, non mancava mai di ricordare la mamma del tecnico che tra l’altro era fiorentina purosangue nata a Rifredi. Nei commenti del nostro forum notiamo posizioni nettamente contrapposte: chi lo vorrebbe perché uomo di calcio e di polso e chi lo vede ancora come ex juventino e fuori dal giro da anni. Ecco quindi un sondaggio per capire se per i nostri lettori il nome di Marcello Lippi è realmente spendibile in casa Fiorentina.

