L’ultimo attacco, domani pronto Jovic. A Praga regna l’incertezza

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Italiano dovrebbe avere le idee chiare, ma le sorprese comunque in questo reparto non sono escluse. In avanti Cabral e Jovic se la giocano fino all’ultimo e il brasiliano ad ora sembra ancora in vantaggio per essere impiegato dall’inizio in Conference con la conseguente scelta che cadrebbe su Jovic per l’ultima giornata di campionato. Domani la verità sulla formazione anti-Sassuolo e forse, mai come questa volta, ogni giocatore della Fiorentina spera di partire dalla panchina con il sogno di essere il prescelto per Praga. (IL NOSTRO SONDAGGIO)