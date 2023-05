La finale di Conference League si avvicina (mancano solo sette giorni) e tra i dubbi più importanti per Vincenzo italiano cioè quello relativo al ruolo di centravanti. Cabral è stato scelto per buona parte della stagione, ma in questo momento appare in fase discendente mentre Jović ha segnato due reti nelle ultime due gare di campionato. Al posto di italiano chi manderesti in campo all'inizio al centro dell'attacco della Fiorentina? Fiducia a Cabral o la scommessa Jovic?