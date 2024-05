L’ultima notte della mitica Fiesole: tempio laico di 92 anni d’amore

"Chi non c’è mai stato non potrà mai capire, chi non è tornato a casa con i piedi e la testa fradicia, senza voce o con la faccia infuocata dal sole non avrà mai la fantasia per immaginarsi cosa sia una partita così fuori strada e lontana da ogni normalità. Fiesole alle spalle e il cuore nudo davanti a una visione impossibile. Una porta ai tuoi piedi, l’altra piantata sull’orizzonte, laggiù. C’è quello che grida “gooool” perché vede i giocatori festeggiare. Ma qui non si abbraccia. Si stringe. Qui, mentre alzi le braccia al cielo, pensi a come mantenere l’equilibrio quando mezza curva precipita giù per arrivare più vicina al campo, ai suoi giocatori, all’erba di casa sua. La Fiesole non è solo un luogo fatto di cemento e tifosi ma il semicerchio dell’irrazionalità sentimentale in purezza, delle anime più folli, più fradice di pioggia o di sudore. Prima della techno, di quel battito continuo esploso nelle discoteche berlinesi nei novanta, c’erano loro, quelli che picchiavano sui tamburi, dall’inizio alla fine. Quei bassi erano il ritmo della battaglia, erano incitamento, erano la musica di una curva costruita novantadue anni fa che aveva trovato la sua missione negli anni ’70: Gli ultras, quelli che poi sfilavano in corteo risalendo viale dei mille per festeggiare una vittoria. O “il pompa” che guidava i suoi per le strade di ogni trasferta, sfidando tutto e tutti. La fortuna di scoprirsi fratelli su strade “nemiche” o su quelle di tutti i giorni. Le riunioni, i volantini, i comunicati, gli scazzi, le scelte. La Fiesole è il tempio di questa fede laica chiamata pallone. Amici di curva, compagni di trasferte, di sbronze o di canne al vento, perchè in Fiesole sventoli una bandiera viola sotto il cielo del tuo universo parallelo per spremere dal cuore lacrime, grida e canzoni".