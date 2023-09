L’ultima di Arthur playmaker in solitaria? La risposta la darà il campo

Arthur discreto impatto, Arthur deve incidere di più, Arthur a cui più di altri non è concesso di sbagliare, Arthur che a breve avrà in Maxime Lopez l’alter-ego e a sua volta lo diventerà o, magari, in qualche occasione giocheranno insieme nella versione di Fiorentina col doppio regista. Questo corrisponde a tutto quello che si dice finora sul conto dell’ex Juventus e Barcellona nelle cinque presenze in maglia viola, con risultati personali abbastanza altalenanti tra cose buone e difetti che si potevano mettere in preventivo. E anche per questo la partita di domani contro l’Atalanta è per lui un esame indicativo . Da giovedì, per il debutto viola nella fase a gironi di Conference League, Italiano potrà decidere a chi affidare l’impostazione, potendo contare anche su Maxime Lopez, che invece sempre domani non sarà disponibile per la seconda delle due giornate di squalifica in eredità dal Sassuolo.

Palla ad Arthur

E allora tocca di nuovo ad Arthur dimostrare di poter essere il playmaker giusto per il gioco viola. Nelle geometrie lo è di sicuro, grazie a qualità tecniche rilevanti e spiccato senso della posizione, mentre in incisività ha ancora molto da far vedere mancando - almeno finora - della verticalizzazione e del passaggio smarcante, che invece sono prerogative essenziali per lasciare il segno oltre il compitino fatto bene. Di sicuro il 27enne brasiliano si è calato nella nuova realtà e nella nuova esperienza con lo spirito giusto, mettendosi subito a disposizione di allenatore e compagni, e ricevendo in cambio fiducia, come testimoniano tutte e cinque le partite disputate tra campionato e playoff di Conference League (per un totale di 388’ minuti con tre sostituzioni avute). E non soltanto perché finora non c’era un’alternativa, ma per merito e per caratteristiche che ben si sposano con quanto ricerca Italiano da chi interpreta quel ruolo. Adesso comunque l’alternativa c’è e Arthur sa di dover aumentare i giri del proprio motore e con essi il contributo spicciolo all’azione. L’assist a Duncan per il momentaneo 2-0 al Lecce, come unico sigillo al rendimento tra Italia ed Europa, va considerato solo un buon punto di partenza.