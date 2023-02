Lo dicono i numeri: quando i viola vanno sotto per primi non recuperano

Il dato parla chiaro: quasi ogni volta in cui la Fiorentina va per prima in svantaggio non recupera la partita. È un problema di testa?

Lo dicono i numeri, lo certifica il campo: quando la Fiorentina va sotto nel punteggio non riesce a riprendere la gara né a controllarla . L'ultima volta è fresca fresca contro il Bologna, ma in generale questo difetto permane da tempo per i viola, secondo il Corriere Dello Sport dall'arrivo di Italiano in panchina.

Che cifre

Il quotidiano spiega chiaramente come questo trend sia realtà. Sulle 75 partite fin qui disputate nell'era del tecnico di Karlsruhe, coppe comprese, in 29 circostanze la squadra è andata sotto nel punteggio per prima e soltanto in due è riuscita alla fine a prevalere: lo scorso anno con la Samp al Franchi (da 0-1 a 3-1) e in Conference con il Basakhsehir (da 0-1 a 2-1). Un po' poco per una formazione che puntava a fare un ulteriore balzo in avanti dei viola. Il dato diventa ancora più preoccupante se si pensa che in ben 21 occasioni alla fine la Fiorentina abbia perso: il 73% dei casi. È chiaro anche come nel dato siano comprese pure le gare in cui lo svantaggio è arrivato a fine partita o nel recupero, anche se non sono poche le partite in cui l'approccio è risultato molle e sbagliato.