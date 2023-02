Fiorentina e il club dei nemici: si aggiungono i tifosi. Parola al campo

La Nazione si sofferma sulle ultime parole di Vincenzo Italiano e Rocco Commisso. La società viola ha preso una posizione, difendendo i colori e chi lavora nella Fiorentina. Così facendo c'è stato anche un riferimento non positivo verso i tifosi. La Fiorentina ha sempre avuto il sostegno del Franchi, nonostante i risultati altalenanti, ma il patron viola non sembra ancora voler accettare le critiche verso i propri tesserati.E quindi, dopo giornalisti e opinionisti, anche i tifosi si uniscono al club dei nemici che non sembra aiutare questa situazione. Stessa posizione seguita da Italiano, dopo aver difeso la squadra dai fischi della curva.Insomma, il tifo viola sembra essere sotto osservazione e per questo motivo, il campo sarà sempre più decisivo per decidere se ricucire o meno questo rapporto. Nel frattempo Ast, Odg Toscana e Ussi in un comunicato congiunto hanno chiesto a Commisso di «astenersi dalle offese gratuite, ben lontane dalla tradizione e dallo stile di Firenze».