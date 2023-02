La risposta dei tifosi: niente contestazioni, solo sostegno. Il Braga decisivo

La Nazione si sofferma anche sulla possibilità di come i tifosi viola possano rispondere alle parole di Rocco Commisso. Quel "fate ridere" non è stato digerito dalla dirigenza viola e ha aumentato il divario con i propri sostenitori. Una risposta sembra normale aspettarsela, ma per adesso non ci sarà nulla di più di qualche possibile striscione. La curva, che salterà la trasferta di Torino, sosterà la squadra evitando scontri che sarebbero inutili e nocivi.A conferma di ciò, la preparazione per la trasferta di Braga sta andando a gonfie vele, così da poter aiutare la Fiorentina anche lontano dal Franchi. Quindi, per adesso niente contestazioni, ma la Conference sarà assolutamente decisiva.