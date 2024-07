L’estate complicata di Beltran: dalle Olimpiadi alla difficile collocazione tattica

Per Beltran questa non sarà un'estate come le altre. Dopo la vacanza a Miami, che sta facendo in questi giorni, partirà per le Olimpiadi di Parigi con la nazionale argentina. Il giocatore viola al momento della chiamata non ci ha pensato un secondo e dopo un veloce confronto con la società viola ha accettato con entusiasmo la convocazione del selezionatore Javier Mascherano. Per quanto prestigioso però il torneo calcistico dei cinque cerchi condizionerà e non poco la preparazione alla stagione 2024/25. In caso di finale rimarrà in Francia addirittura fino al 9/10 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato. In questo caso l'argentino tornerebbe, realisticamente, a ridosso della prima giornata di Serie A e salterebbe totalmente la preparazione sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista di conoscenza dei principi del nuovo allenatore e di metodologia di allenamento. Palladino ha parlato molto bene di lui, ma difficilmente troverà una collocazione tattica perfetta per le sue caratteristiche nel nuovo modulo dell'ex tecnico del Monza. Nel 3-4-3 potrebbe fare sia il trequartista che la punta centrale, ma in nessuno dei due casi partirebbe titolare. Palladino dovrà trovare la migliore sistemazione tattica per valorizzarlo, anche perché l'investimento fatto da Commisso è stato troppo alto per vederlo fallire. Lo riporta La Repubblica