L’emergenza sta nel mezzo: a Napoli out Torreira e Bonaventura

È in mezzo al campo che Italiano sarà chiamato a intervenire, assenti Torreira per squalifica e l'infortunato Bonaventura. Gioca Amrabat

In vista della trasferta di Napoli il Corriere Fiorentino si occupa dell'assenza per squalifica di Torreira . Una lacuna che Italiano spera di colmare con la forza del gruppo, senza troppe ripercussioni in termini di manovra. Supplire alla mancanza del regista con l’idea di gioco da imporre contro qualsiasi avversario. Quella dell'uruguagio, però, non sarà l'unica defezione: al 'Maradona', infatti, mancherà nuovamente Bonaventura . Uscito malconcio dalla gara con il Bologna, Jack ha dovuto convivere con i fastidiosi postumi di un trauma al ginocchio destro. Una sintomatologia non troppo grave, ma dolorosa che lo ha obbligato al lavoro personalizzato per oltre tre settimane.

È dunque in mezzo al campo che Italiano sarà chiamato a intervenire. Come già avvenuto in occasione della trasferta di La Spezia, quando sia Torreira che Bonaventura erano indisponibili. Fu quella una delle migliori prestazioni di Amrabat, naturale sostituto del regista sudamericano in una mediana che ha ritrovato in Castrovilli un nuovo punto di riferimento. In Liguria fu proprio l'ex Verona a regalare i tre punti segnando in pieno recupero, per farsi perdonare lo svarione sul gol di Agudelo. Stavolta il compito del marocchino si preannuncia più impegnativo, non solo nel palleggio. La stagione del mediano - 17 presenze e un gol - resta in chiaro scuro. Spetterà a lui, alle prese col Ramadan, limitare Ruiz e Lobotka ai quali Spalletti affiderà le chiavi del gioco.