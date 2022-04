Amrabat dà il cambio a Torreira, ma c’è l’incognita Ramadan

Amrabat dovrà sostituire lo squalificato Torreira contro il Napoli, ma da venerdì scorso è iniziato il digiuno del Ramadan

In casa viola chiamerà in causa Amrabat e l’altro marocchino della rosa, Maleh. Non certo due figure di scarso valore in vista della sfida di Napoli, dove Sofyan è sicuro del posto nell’undici titolare. Resta a questo punto da capire quali conseguenze potrà avere l’astinenza alimentare. Nello scorso campionato il numero 34, assieme a Ribery, si mise a digiuno tra aprile e maggio, in un momento cruciale della stagione eppure non ci furono contraccolpi sotto l’aspetto fisico, come cali d’energia o assenza di idratazione. Motivo per essere ottimisti, ma resta l’incognita di vedere Amrabat in campo dopo oltre dodici ore di digiuno, visto che agli atleti musulmani non è permesso bere nemmeno in allenamento.