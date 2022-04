Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: un dubbio per Italiano, Osimhen recupera

Punti pesantissimi quelli in palio domenica allo stadio Maradona. La Fiorentina arriva a Napoli in piena corsa Europa, mentre gli azzurri di Spalletti vogliono continuare a cullare il sogno scudetto. Gli ultimi risultati hanno sorriso ad entrambe le squadre. Equilibrio confermato anche dai due precedenti stagionali che hanno visto uscire vincente per 1-2 il Napoli al Franchi e la Fiorentina per 2-5 dopo i supplementari. I presupposti per un grande match, tenendo conto delle caratteristiche delle due compagini, ci sono tutti.