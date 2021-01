A seguire vi riportiamo un estratto dell’editoriale di Sandro Picchi sul Corriere Fiorentino.

Sembrava una gara di marcia la partita tra la Fiorentina e il Bologna. (…) E pensare che la Fiorentina era partita come se fosse ancora sul campo della Juventus per la memorabile vittoria in casa dei bianconeri, soltanto che il suo ritmo si è affievolito quasi di colpo, dopo un quarto d’ora o poco più di gioco. Ne è uscita una partita tipo quelle di fine campionato quando si affrontano due squadre che, avrebbe detto Totò, «non hanno nulla a pretendere».

Soltanto il buon anziano Ribéry e il ballerino Castrovilli riuscivano a dare uno spunto di rapidità alla manovra tictoc della squadra. Sono stati loro i migliori, assieme al portiere Dragowski che ha salvato il risultato con alcune parate che lo hanno elevato al primo posto di giornata. Un passo indietro, dunque, nel cammino verso la tranquillità (…)

